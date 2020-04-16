"سليمان الحبيب": الأنشطة التشغيلية تتأثر سلبيا بإجراءات "كورونا"

الرياض – مباشر: قالت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية "سليمان الحبيب"، اليوم الخميس، إن جميع مرافق المجموعة وشركاتها التابعة لا تزال تعمل بما يتوافق مع المستجدات الحالية؛ بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "سليمان الحبيب"، في بيان لها على "تداول"، أنه سوف يكون هناك تأثيراً سلبيا على الأنشطة التشغيلية خلال فترة الإجراءات الاحترازية؛ مما سيكون له أثراً على الأعمال والأنشطة والنتائج المالية للمجموعة.

وأكدت الشركة، على أنه منذ بداية فترة الإجراءات الاحترازية عملت بشكل متكامل لإدارة هذه المرحلة من أجل تعزيز خدمة المرضى والتواصل مع أصحاب المصالح.

وبينت، أنها قامت بفتح قنوات تتماشى مع المستجدات الحالية؛ من بينها الرفع من جاهزية الخدمات الإلكترونية لخدمة العملاء لديها، وتفعيل خدمة الاستشارات الطبية عن بعد، وتوصيل الأدوية وكذلك الخدمات الطبية التي تخدم العملاء في منازلهم.

وأكدت "سليمان الحبيب"، أنه يتعذر حالياً تحديد حجم هذا الأثر في ظل الظروف الحالية والتطورات المصاحبة لها، بما في ذلك عدم توافر إطار زمني معين للعمل بتلك الإجراءات الاحترازية، وتقوم المجموعة حالياً بمتابعة كافة المستجدات التي قد تطرأ في هذا الشأن، على أن تعلن عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.

ولفتت "سليمان الحبيب"، إلى أنه بخصوص ما أعلنت عنه الدولة مؤخرا من دعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية فالشركة تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لاستكشاف وتحديد آليات الدعم وكيفية تنفيذها، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري مستقبلي في حينه.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.73%، لمستوى 54.50 ريالا.

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