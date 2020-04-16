السعودي الفرنسي يعلن شراء 3 ملايين سهم خزينة

الرياض - مباشر: أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الخميس، عن اعتزامه شراء 3 ملايين سهم عادي من أسهمه؛ للاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقال البنك في بيان له على "تداول"، إن الغرض من شراء الأسهم تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأضاف البنك، أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ نحو 0.471%، مبيناً أنه سيتم تمويل عملية الشراء من موارد البنك الذاتية.

وأضاف بيان البنك أن الأسهم المشتراة لا تكون لها اصوات في جمعيات المساهمين.

ونوه البنك إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

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