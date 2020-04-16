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الداخلية السعودية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين

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الداخلية السعودية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين الداخلية السعودية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، عن تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن القرار يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة ، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل.

وأضافت الداخلية، أن القرار ينص على أن يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ووجهت وزارة الداخلية، في بيانها، الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

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