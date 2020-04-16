الداخلية السعودية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن القرار يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل.

وأضافت الداخلية، أن القرار ينص على أن يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ووجهت وزارة الداخلية، في بيانها، الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

ترشيحات:

هدف: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي بمبادرة دعم التوظيف

المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

إنفوجرافيك.. أعلى 10 بنوك خليجية ربحية خلال عام 2019

التجارة السعودية: ضبط 7 آلاف مخالفة.. 52% منها مغالاة في الأسعار

السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 10% خلال فبراير لأعلى مستوياتها

السعودية للكهرباء: الأمر الملكي بشأن تعويضات الفواتير لن يؤثر مالياً على الشركة

الملك سلمان يوجه بتخصيص 50 مليار ريال للقطاع الخاص وإعفاءات بفواتير الكهرباء

أرامكو السعودية تنفي تقديم عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعاتها

مؤسسة التقاعد السعودية تعلن تقديم موعد صرف المعاشات لشهر أبريل

التأمينات السعودية تطالب القطاع الخاص بالتقدم لطلب الدعم من "ساند" قبل المهلة

الإسكان السعودية: تزويد 36 ألف أسرة بخيارات سكنية وتمويلية خلال مارس

الطاقة السعودية: 900 مليون ريال تعويضات لفواتير الكهرباء المشمولة بالأمر الملكي