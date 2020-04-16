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دله الصحية تتوقع تأثر أنشطتها ونتائجها المالية بإجراءات كورونا

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دله الصحية تتوقع تأثر أنشطتها ونتائجها المالية بإجراءات كورونا دله الصحية تتوقع تأثر أنشطتها ونتائجها المالية بإجراءات كورونا

الرياض - مباشر: قالت شركة دلة الصحية، إن مستشفياتها تعمل بكل أقسامها بما يتوافق مع المستجدات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار المستجد (COVID-19).

وأضافت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن ذلك سيكون له تأثير على أعمال الشركة وأنشطتها ونتائجها المالية.

وتابعت الشركة أنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة آلية الدعم ومدى الاستفادة من قرارات لدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الشركة بأنها تقوم حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في العمليات التشغيلية أو المالية.

واتخذت الجهات المختصة في المملكة العربية إجراءات احترازية وتدابير وقائية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، بما في ذلك إجراءات حظر التجول وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة.

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