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"أميانتيت" تتوقع تأثر إيراداتها بسبب "كورونا"

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"أميانتيت" تتوقع تأثر إيراداتها بسبب "كورونا" "أميانتيت" تتوقع تأثر إيراداتها بسبب "كورونا"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أميانتيت العربية - أميانتيت عن مدى تأثر أعمالها وشركاتها التابعة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقالت الشركة ببيان على "تداول" اليوم الخميس، إنه سوف يكون هناك تأثير على إيراداتها والشركات التابعة لها مما قد ينعكس على نتائجها القادمة خلال فترة الإجراءات الاحترازية، ويتعذر حالياً تحديد حجم هذا الأثر في ظل صعوبة تحديد مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية.
  
وأضافت الشركة أن جميع مرافق الشركة ملتزمة بالعمل بما يتفق مع المستجدات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري مستقبلي في حينه.

وأوضحت الشركة أنه يصعب تحديد الأثر المالي من الدعم التي تحصل عليه الشركة والتي يتم العمل عليها مع الجهات المختصة لتحديد آلية الدعم ومدى استحقاقه من عدمه.

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