"أميانتيت" تتوقع تأثر إيراداتها بسبب "كورونا"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية- أميانتيت عن مدى تأثر أعمالها وشركاتها التابعة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقالت الشركة ببيان على "تداول" اليوم الخميس، إنه سوف يكون هناك تأثير على إيراداتها والشركات التابعة لها مما قد ينعكس على نتائجها القادمة خلال فترة الإجراءات الاحترازية، ويتعذر حالياً تحديد حجم هذا الأثر في ظل صعوبة تحديد مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية.



وأضافت الشركة أن جميع مرافق الشركة ملتزمة بالعمل بما يتفق مع المستجدات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري مستقبلي في حينه.

وأوضحت الشركة أنه يصعب تحديد الأثر المالي من الدعم التي تحصل عليه الشركة والتي يتم العمل عليها مع الجهات المختصة لتحديد آلية الدعم ومدى استحقاقه من عدمه.

ترشيحات:

هدف: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي بمبادرة دعم التوظيف

المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

إنفوجرافيك.. أعلى 10 بنوك خليجية ربحية خلال عام 2019

التجارة السعودية: ضبط 7 آلاف مخالفة.. 52% منها مغالاة في الأسعار

السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 10% خلال فبراير لأعلى مستوياتها

السعودية للكهرباء: الأمر الملكي بشأن تعويضات الفواتير لن يؤثر مالياً على الشركة

الملك سلمان يوجه بتخصيص 50 مليار ريال للقطاع الخاص وإعفاءات بفواتير الكهرباء

أرامكو السعودية تنفي تقديم عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعاتها

مؤسسة التقاعد السعودية تعلن تقديم موعد صرف المعاشات لشهر أبريل