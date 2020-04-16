السوق السعودي يواصل التراجع بختام تعاملات الخميس

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات لا سيما القياديات أبرزها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة.

وبالختام انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم -تاسي بنسبة 2.67% إلى مستوى 6631.69 نقطة فاقداً نحو 182 نقطة.

وجرى التداول على 3.3 مليار ريال، موزعين على 162.60 مليون سهم موزعين على188.60 ألف صفقة.

وتصدّر الارتفاعات سهم بحر العرب بنسبة 9.96%، وتلاه سهم بوبا العربية بنسبة 3.13% ،كما ارتفع أداء سهم نادك بنسبة 2.37%.

وفي المقابل تراجع أداء سهم ساب بنسبة 7.62%، ورعاية بنحو 7.40%، وسافكو بنحو 6.65%.



وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 13.76 مليون سهم، في حين كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 274.066 مليون ريال.

وتراجعت القطاعات بنحو شبه جماعي أبرزهم القياديات على رأسهم البنوك بنسبة 3.29%، كما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 2.97%، والمواد الأساسية بنسبة 2.84%، وتراجع أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 2.05%.، وفي المقابل لم يرتفع سوى قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

أما على مستوى السوق الموازية نمو فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 4.92% إلى مستوى 6660.92 نقطة رابحاً 312.14 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم العمران بنسبة 5.92%، تلاه سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 5.11%، كما ارتفع سهم التطويرية الغذائية بنسبة 3.54%.

ترشيحات:

هدف: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي بمبادرة دعم التوظيف

المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

إنفوجرافيك.. أعلى 10 بنوك خليجية ربحية خلال عام 2019

التجارة السعودية: ضبط 7 آلاف مخالفة.. 52% منها مغالاة في الأسعار

السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 10% خلال فبراير لأعلى مستوياتها

السعودية للكهرباء: الأمر الملكي بشأن تعويضات الفواتير لن يؤثر مالياً على الشركة

الملك سلمان يوجه بتخصيص 50 مليار ريال للقطاع الخاص وإعفاءات بفواتير الكهرباء

أرامكو السعودية تنفي تقديم عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعاتها

مؤسسة التقاعد السعودية تعلن تقديم موعد صرف المعاشات لشهر أبريل

التأمينات السعودية تطالب القطاع الخاص بالتقدم لطلب الدعم من "ساند" قبل المهلة

الإسكان السعودية: تزويد 36 ألف أسرة بخيارات سكنية وتمويلية خلال مارس

الطاقة السعودية: 900 مليون ريال تعويضات لفواتير الكهرباء المشمولة بالأمر الملكي