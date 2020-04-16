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مؤسس أمازون يرغب في إجراء اختبار كورونا لجميع الموظفين

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مباشر - سالي إسماعيل: قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون "جيف بيزوس" إن شركته تعمل على تطوير قدرات اختبار "كوفيد-19" كخطوة أولى نحو نظام من المراجعة المنتظمة على كافة الموظفين عالمياً.

وحدد الملياردير الأمريكي في خطاب سنوي لحملة الأسهم، اليوم الخميس، الخطوات الأخرى التي اتخذتها الشركة العاملة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من أجل الحد من تفشي الكورونا.

وتشمل هذه الخطوات إغلاق الخدمات غير الأساسية مثل "أمازون بوكس".

ومن المقرر أن تكون الخطوة القادمة في جهود مكافحة الكورونا إجراء اختبار دوري على كافة الموظفين بالشركة بما في ذلك هؤلاء الذين لا يظهر عليهم أية أعراض.

وأوضح بيزوس أن شركته قد أعدت فريقاً من العلماء والمديرين ومهندسي البرامج من أجل بناء قدرات الاختبار الداخلية، معرباً عن أمله في بناء أول معمل اختبار قريباً.

وتعمل أمازون على الحفاظ على تشغيل عمليات التجارة الإلكترونية، حيث يؤدي الفيروس المميت إلى إصابة الموظفين وتعطيل سلاسل التوريد.

وذكر مؤسس أمازون خلال الخطاب أن الفحوصات المنتظمة على نطاق عالمي عبر كافة الصناعات من شأنه أن يساعد في كل من الحفاظ على سلامة الناس وعودة الاقتصاد للعمل ودعمه.

وأضاف أنه من أجل نجاح ذلك، فسنحتاج كمجتمع قدرات اختبار أكثر بكثير من المتاح حالياً.

وتضمن الخطاب السنوي المرسل للموظفين نسخة من رسالته لعام 1977 الموجهة للمساهمين حينذاك، للتذكير باستراتيجية أمازون.

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مباشر (اقتصاد)

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