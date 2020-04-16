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"الحمادي" توضح مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

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"الحمادي" توضح مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا "الحمادي" توضح مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

الرياض- مباشر: قالت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، إن القرارات والتدابير الاحترازية الصادرة من الدولة للحد من انتشار المستجد (CoVid-19)، والتي تقضي بفرض منع التجول الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة سيكون لها تأثير على الأعمال والنتائج المالية للشركة وشركتها التابعة.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنها شهدت انخفاضاً في عدد مراجعين العيادات الخارجية، وتعمل الشركة على عدد من الإجراءات لتخفيف أثر هذا الانخفاض.

وأوضحت أنه نظراً لعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية وما يستجد منها مستقبلاً فإنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي بشكل دقيق.

وأضافت: "سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها".

وتابعت: "وفيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية تعمل الشركة حالياً مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من ذلك الدعم، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها". 

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