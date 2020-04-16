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"صادرات" تتوقع تأثر أعمالها ونتائجها المالية بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

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"صادرات" تتوقع تأثر أعمالها ونتائجها المالية بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا" "صادرات" تتوقع تأثر أعمالها ونتائجها المالية بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة للصادرات الصناعية (صادرات)، اليوم الخميس، عن مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار المستجد.

وقالت "صادرات"، في بيان لها على "تداول"، إن إيراداتها بفرع الشركة الرئيسي وكافة فروع الشركة وأنشطتها ستتأثر بشكل مباشر بالإجراءات الاحترازية المتخذة من إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن المملكة ودول تواجد فروع الشركة في كل من دولة الإمارات والأردن والسودان.

وأضافت الشركة، أنه سيكون هناك تأثير على أعمال الشركة وأنشطتها ونتائجها المالية خلال فترة الإجراءات الاحترازية المفروضة.

ونوهت، بأنه يصعب حالياً تحديد الأثر المالي في ظل الظروف الحالية والتطورات المصاحبة لها.

وأكدت "صادرات"، بأنها ملتزمة بكافة القرارات والتدابير المتخذة من قبل الجهات المختصة وتقوم بمتابعة المستجدات بهذا الخصوص، وستعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية مستقبلية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 3.96%، لمستوى 48.50 ريال.

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