"أنابيب" تكشف تأثر أعمالها التشغيلية بسبب "كورونا"

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" أنها ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين بالشركة والمساهمة بالحد من انتشار الوباء.

وأضافت "أنابيب"، في بيان لها على "تداول"، اليوم الخميس، أن بعض قطاعات أعمالها التشغيلية سوف تتأثر في الإنتاج والشحن؛ نتيجة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الجهات المختصة.

وأضافت الشركة، أنها تسعى إلى الاستفادة من المبادرات والقرارات الملكية التي تبنتها وقدمتها حكومة المملكة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على شركات القطاع الخاص.

ولفتت، إلى أنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد الأثر المالي لتلك الأزمة؛ نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات والاحترازات.

وأكدت "أنابيب"، تؤكد التزامها بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات المالية والإدارية والفنية التي تضمن حماية الشركة والتخفيف من آثار الأزمة.

ونوهت، بأنها تتابع حالياً المستجدات بهذا الشأن، وستعلن عن أي تطور جوهري في حينه.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.67%، لمستوى 11.80 ريال.

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