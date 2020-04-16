بنك البلاد يعتزم شراء 5 ملايين سهم من أسهمه

الرياض – مباشر: كشف بنك البلاد، اليوم الخميس، عن اعتزامه شراء 5 ملايين سهما عاديا من أسهمه؛ لاستخدامها كأسهم خزينة.

وقال البلاد، في بيان له على "تداول"، إن الغرض من شراء الأسهم تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وأضاف البنك، أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.41%، مبينا أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر البنك الذاتية.

ولفت بنك البلاد، إلى أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

وأوضح، أنه سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً؛ وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 12 من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ونوه بنك البلاد، بأنه سيتطلب منه استيفاء كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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