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ارتفاع دون التوقعات لمعدل البطالة في أستراليا خلال مارس

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ارتفاع دون التوقعات لمعدل البطالة في أستراليا خلال مارس ارتفاع دون التوقعات لمعدل البطالة في أستراليا خلال مارس

مباشر: ارتفع معدل البطالة في أستراليا خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، مع تراجع محدود لعدد العاملين في البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الخميس، أن معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا ارتفع عند 5.2 بالمائة بنهاية مارس/أذار الماضي، مقابل 5.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ان معدل البطالة في أستراليا سوف يسجل 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في أستراليا إلى 718.6 ألف شخص بنهاية الشهر الماضي، بزيادة 20.3 ألف شخص مقارنة بفبراير/شباط السابق له.

 

وتراجع عدد العاملين في البلاد بنحو 5900 شخص ليصل إلى 13.017 مليون عامل، مع هبوط وظائف الدوام الكامل.

واستقر معدل المشاركة في سوق العمل عند مستوى 66 بالمائة من إجمالي القوى العاملة خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لسجل مستوى 0.6290 دولار أمريكي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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