هبوط الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال فبراير

مباشر - نوران مجدي: تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مع هبوط إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والرأسمالية .

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو تراجع بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بارتفاع 2.3 بالمائة في الشهر السابق له.

ولا ترصد البيانات أثر تفشي فيروس كورونا في أوروبا، والذي بدأ في الانتشار ووقف النشاط الاقتصادي بداية من منتصف مارس/أذار الماضي.

وبحسب البيانات، انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 2 بالمائة في شهر فبراير/شباطالماضي، كما هبط إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 بالمائة.

في حين شهد إنتاج الطاقة ارتفاعاُ 0.7 بالمائة فبراير/شباط الماضي، كما زاد إنتاج السلع الوسيطة بحوالي 0.4 بالمائة.

وتصدرت اليونان والبرتغال ومالطا قائمة الأكثر هبوطاً في الإنتاج الصناعي خلال فبراير/شباط الماضي بتراجع بلغت نسبته 3.7 و2.8 و2.6 بالمائة على الترتيب.

بينما سجلت إستونيا أعلى نسبة صعود للإنتاج الصناعي بنحو 8.7 بالمائة تليها الدنمارك 3.7 بالمائة ولاتفيا 3.1 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.9 بالمائة في شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وبحلول الساعة 9:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.0871 دولار.