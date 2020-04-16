هدف: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي بمبادرة دعم التوظيف

الرياض - مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن تسجيل نحو 40 ألف سعودي وسعودية بمبادرة دعم التوظيف للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

ويشمل البرنامج الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص الذين تم توظيفهم من بداية يوليو/ تموز 2019بأثر رجعي ولم يسبق دعمهم وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي.

وكشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالمملكة العربية السعودية، مؤخراً عن إجمالي عدد المنشآت التي سجلت في برنامج دعم التوظيف للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، والعدد المتوقع الوصول إليه خلال الأيام القادمة.

وقال تركي الجعويني، إنه حتى الآن تقدمت 2500 منشأة للاستفادة من دعم التوظيف، وبلغ مجموع الموظفين المطلوب دعمهم أكثر من 25 ألف سعوديا.

وأضاف الجعويني، أن "هدف" يتوقع ويستهدف تسجيل 80 ألف عامل ببرنامج دعم التوظيف خلال الأيام القادمة، يعملون في نحو 15 ألف منشأة في المملكة العربية السعودية.

وبدأ الصندوق في دعم موظفي القطاع الخاص من المواطنين؛ ضمن توجيهات الحكومة السعودية بالحد من آثار كورونا على الاقتصاد.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف"، الـ 28 من كل شهر ميلادي موعداً لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من مبادرة لدعم أجور السعوديين والسعوديات.

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