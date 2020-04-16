ارتفاع الدولار عالمياً مع السعي لحيازة الأصول الآمنة

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أظهرت مدى شدة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

وفضل المستثمرون حيازة الدولار الأمريكي رغم البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة مع توقعهم أداءً أكثر سوءً ا في دول أوروبا واليابان، باعتبار العملة الخضراء بمثابة ملاذ آمن حالياً.

وأظهرت بيانات أمريكية بالأمس هبوط مبيعات التجزئة بنسبة 8.7 بالمائة في مارس/آذار وهي أكبر وتيرة هبوط على الإطلاق، كما تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية لأدنى مستوى في تاريخه خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة وعمليات بدء بناء المنازل ومؤشر "فيلادلفيا" الصناعي.

وبحلول الساعة 8:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.0887 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة لمستوى 107.71 ين.

في حين هبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.2498 دولار، وزاد مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 0.9663 فرنك.

وخلال نفس التوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.766.