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المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

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المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة المالية ، اليوم الخميس، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وبلغ إجمالي الطرح، وفقاً لبيان لوزارة المالية، 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال) مقسمة على 3 شرائح.

وسجلت الشريحة الأولى من طرح المملكة السابع من السندات الدولية 2.5 مليار دولار (9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025.

وبلغت الشريحة الثانية 1.5مليار دولار (5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030م، وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار (202.5 مليار ريال)، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 7 أضعاف إجمالي الإصدار.

وتم تسعير الطرح السادس من السندات الدولية للحكومة السعودية في يناير/ كانون الثاني 2020 بقيمة 5 مليارات دولار، بعد أن بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. 

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