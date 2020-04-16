المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وبلغ إجمالي الطرح، وفقاً لبيان لوزارة المالية، 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال) مقسمة على 3 شرائح.

وسجلت الشريحة الأولى من طرح المملكة السابع من السندات الدولية 2.5 مليار دولار (9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025.

وبلغت الشريحة الثانية 1.5مليار دولار (5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030م، وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار (202.5 مليار ريال)، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 7 أضعاف إجمالي الإصدار.

وتم تسعير الطرح السادس من السندات الدولية للحكومة السعودية في يناير/ كانون الثاني 2020 بقيمة 5 مليارات دولار، بعد أن بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

ترشيحات:

الملك سلمان يوجه بتخصيص 50 مليار ريال للقطاع الخاص وإعفاءات بفواتير الكهرباء

أرامكو السعودية تنفي تقديم عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعاتها

وزير المالية السعودي: مجموعة العشرين ضخت 7 تريليونات دولار بالاقتصاد العالمي

مؤسسة التقاعد السعودية تعلن تقديم موعد صرف المعاشات لشهر أبريل

مجموعة العشرين تتفق على تعليق مديونية الدول لنهاية 2020

التأمينات السعودية تطالب القطاع الخاص بالتقدم لطلب الدعم من "ساند" قبل المهلة

الإسكان السعودية: تزويد 36 ألف أسرة بخيارات سكنية وتمويلية خلال مارس

الطاقة السعودية: 900 مليون ريال تعويضات لفواتير الكهرباء المشمولة بالأمر الملكي

الجدعان: تخصيص 47 مليار ريال إضافية لدعم القطاع الصحي بالسعودية

السعودية.. تأشيرات العمل ترتفع 48.6% خلال عام 2019

الشورى السعودي يوافق على تعديلات بمشروع تنظيم فحص المركبات

المركزي السعودي: دول العشرين أقامت خطوطاً لمبادلة العملات لمعالجة تداعيات كورونا