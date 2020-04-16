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الذهب يرتفع 15 دولاراً مع الآفاق القاتمة بشأن الاقتصاد العالمي

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الذهب يرتفع 15 دولاراً مع الآفاق القاتمة بشأن الاقتصاد العالمي الذهب يرتفع 15 دولاراً مع الآفاق القاتمة بشأن الاقتصاد العالمي

مباشر: ارتفعت الذهب بنحو 15 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الآفاق القاتمة حول الاقتصاد العالمي وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

ويأتي الطلب على الملاذ الآمن مع مخاوف وقوع ركود اقتصادي عميق في الولايات المتحدة بسبب تفشي والذي أثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد كون أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي جاءت ضعيفة.

وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ الكساد العظيم قبل عقود، حيث من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة.

لكن المكاسب جاءت محدودة مع تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد الذي أكد أن البلاد تجاوزت ذروة تفشي الكورونا وسط تلميحات بمناقشة خطط إعادة فتح الاقتصاد اليوم.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات اقتصادية اليوم كطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وأرقام تصاريح البناء الأمريكية ومؤشر فلادليفا الصناعي.

وبحلول الساعة 8:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.20 دولار ليصل إلى 1755.40 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1721.52 دولار للأوقية، رابحاً نحو 5 دولارات.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 99.829.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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