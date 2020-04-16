إنفوجرافيك.. أعلى 10 بنوك خليجية ربحية خلال عام 2019

الرياض – السيد جمال: سجلت البنوك المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بصافي الأرباح خلال عام 2019 بنسبة 17.3% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 5.49 مليار دولار عن العام 2018.

وجاء ارتفاع أرباح البنوك الخليجية في العام الماضي بدعم من الزيادة في أرباح البنوك السعودية إلى جانب الإماراتية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أعلى 10 بنوك بصافي الأرباح خلال عام 2019 ونسبتها من إجمالي أرباح القطاع على المستوى الخليجي مقارنة بالعام السابق:

تصميم: حسين مصطفى

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