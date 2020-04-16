"الجزيرة ريت": استلام طلبات بتعليق 35.8% من إيجارات الصندوق

الرياض - مباشر: قالت شركة الجزيرة للأسواق المالية (مدير صندوق الجزيرة موطن ريت العقاري) إنها استلمت طلبات من مستأجري العقارات التابعة للصندوق (شركة بترومين، وشركة حمد محمد الرقيب بطلب تعليق الإيجارات المستحقة وذلك نتيجة لتوقف أعمالهم بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فايروس كورونا (COVID-19).

وأضافت الشركة في بيان اليوم الخميس على "تداول"، أن إيجار مستأجري العقارات التابعة للصندوق شركة بترومين وحمد الرقيت تمثل 20.89% و 14.93% على التوالي من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية.

وأوضحت أن الصندوق عمل وسوف يعمل كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق ومصالح مالكي الوحدات من خلال دراسة الطلبات المستلمة من المستأجرين من جميع الجوانب.

وأشارت إلى أن الطلبات تشمل دراسة مدى تأثر النشاط الاقتصادي لكل مستأجر بالإجراءات الاحترازية، والمدة المطلوبة لتعليق الإيجار، والجوانب القانونية للعقود وفق الظروف الراهنة، على ان يتم عرض كل طلب على مجلس ادارة الصندوق لاتخاذ القرار وفق ما يراه وبما يحفظ مصلحة مالكي الوحدات.

وأوضح مدير الصندوق بأنه سوف يتم الإعلان بشكل إلحاقي عن الأثر المالي بشكل دقيق وفق القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

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