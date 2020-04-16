أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"الجزيرة ريت": استلام طلبات بتعليق 35.8% من إيجارات الصندوق

Print
"الجزيرة ريت": استلام طلبات بتعليق 35.8% من إيجارات الصندوق "الجزيرة ريت": استلام طلبات بتعليق 35.8% من إيجارات الصندوق

الرياض - مباشر: قالت شركة الجزيرة للأسواق المالية (مدير صندوق الجزيرة موطن ريت العقاري) إنها استلمت طلبات من مستأجري العقارات التابعة للصندوق (شركة بترومين، وشركة حمد محمد الرقيب بطلب تعليق الإيجارات المستحقة وذلك نتيجة لتوقف أعمالهم بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فايروس كورونا (COVID-19).

وأضافت الشركة في بيان اليوم الخميس على "تداول"، أن إيجار مستأجري العقارات التابعة للصندوق شركة بترومين وحمد الرقيت تمثل 20.89% و 14.93% على التوالي من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية. 

وأوضحت أن الصندوق عمل وسوف يعمل كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق ومصالح مالكي الوحدات من خلال دراسة الطلبات المستلمة من المستأجرين من جميع الجوانب.

وأشارت إلى أن الطلبات تشمل دراسة مدى تأثر النشاط الاقتصادي لكل مستأجر بالإجراءات الاحترازية، والمدة المطلوبة لتعليق الإيجار، والجوانب القانونية للعقود وفق الظروف الراهنة، على ان يتم عرض كل طلب على مجلس ادارة الصندوق لاتخاذ القرار وفق ما يراه وبما يحفظ مصلحة مالكي الوحدات.

وأوضح مدير الصندوق بأنه سوف يتم الإعلان بشكل إلحاقي عن الأثر المالي بشكل دقيق وفق القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

ترشيحات:

ولي العهد السعودي يؤكد لـ"الأمم المتحدة" حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني

تسجل 493 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

الخارجية السعودية تشيد بكفاءة الأمن المصري في إحباط عملية إرهابية وشيكة

مؤسسة التقاعد السعودية تعلن تقديم موعد صرف المعاشات لشهر أبريل

الملك سلمان يوجه بتخصيص 50 مليار ريال للقطاع الخاص وإعفاءات بفواتير الكهرباء

الشورى السعودي يوافق على تعديلات بمشروع تنظيم فحص المركبات

"هدف": لا يشترط أن يتم التوظيف عبر "طاقات" للاستفادة من الدعم

التعليم السعودية تُقر لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية