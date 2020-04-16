ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا وندرس إعادة فتح الاقتصاد

مباشر - سالي إسماعيل: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة تفشي الكورونا، وهو الوباء الذي أصاب حوالي 640 ألف شخض في البلاد، وسط الإشارة إلى دراسة إعادة فتح الاقتصاد.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء، أنه في الوقت الذي يجب أن نظل فيه حذرين فمن الواضح أن استراتيجيتنا الصارمة تنجح.

وتابع: "المعركة مستمرة، لكن البيانات تشير أن البلاد قد تجاوزت الذروة فيما يتعلق بالحالات الجديدة".

وأضاف أن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها آخذ في التراجع في ولاية نيويورك، والتي كانت الأكثر تضرراً من حيث اكتشاف إصابات جديدة.

وأشار إلى أن عدد الحالات "مسطح" في مدينة دنفر بولاية كولورادو ومدينة ديترويت بولاية ميشيغان، في حين أن الإصابات في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند ومدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفينيا تظهر إشارات قوية من النجاح.

وعلى صعيد آخر، ذكر ترامب أنه سيناقش تعلميات إعادة فتح البلاد يوم الخميس.

وأعلن حكام 7 ولايات على الساحل الشرقي وثلاث ولايات على الساحل الغربي فرق عمل إقليمية لتنسيق عملية إعادة فتح المناطق.

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته تستخدم كافة السلطات المتاحة من أجل تسريع عملية تطوير ودراسة والتوصل إلى علاج، مضيفاً أنه جار العمل على 35 من التجارب السريرية للعلاج.