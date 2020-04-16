سعر النفط يرتفع من أدنى مستوى في 18 عامًا

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد خسائر حادة مسجلة في الجلسة السابقة مع الزيادة القياسية في المخزونات الأمريكية.

وجاء صعود الأسعار اليوم بعد أن سجل النفط الأمريكي بالأمس أدنى مستوياته منذ عام 2002، وسط توقعات باحتمالية تعميق المنتجين لخفض الإنتاج وسط تراجع السعة التخزينية المتبقية.

وأظهرت بيانات رسمية بالأمس ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة أسبوعية على الإطلاق بلغت 19.2 مليون برميل، بينما تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى 12.300 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

ويستمر الطلب المتراجع في إثارة القلق في سوق النفط العالمي، مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بانخفاض ​​الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان، وهبوط الاستهلاك خلال إجمالي العام الحالي لأول مرة في عقد من الزمن.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 27.77 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/آيار بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً مستوى 20.12 دولار للبرميل.