التجارة السعودية: ضبط 7 آلاف مخالفة.. 52% منها مغالاة في الأسعار

الرياض – مباشر: كشفت وزارة التجارة السعودية عن ضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية خلال 23 يوماً.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن 52% من المخالفات كانت مغالاة في الأسعار بواقع 3.57 ألف مخالفة، خلال الفترة من 23 مارس/ آذار وحتى 14 أبريل الجاري.

وأضافت التجارة، أن الفرق الرقابية قامت بإصدار غرامات فورية على المخالفين.

وتصدرت الغرامات على المغالاة في أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 46%، يليها المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بواقع 16%، تلاها المغالاة في أسعار البيض بواقع 13%، فيما توزعت النسبة الباقية على منتجات متعددة.

وأوضحت الوزارة، أنها نفذت خلال الفترة ذاتها أكثر من 70 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وشددت التجارة، أن رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو معطيات استثنائية لأجل القيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضلل وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار يعد مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة.

وأكدت، أنها تعرض كل من يمارس هذه الأعمال والمتعاونين معهم لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وتشمل غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير العائدات السنوية، أو بغرامة لا تتجاوز 3 أضعاف من المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، بالإضافة إلى التشهير في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.

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