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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع خطط إعادة فتح الاقتصاد

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع خطط إعادة فتح الاقتصاد الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع خطط إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط تقييم المستثمرون الأثر الناجم عن فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي وبالتزامن مع بدء الدول التخطيط للخروج من إجراءات الإغلاق.

وبدأ عدد متزايد من الدول الأوروبية في تخفيف حذر للإجراءات التقييدية على الحياة العامة والشركات هذا الأسبوع، كما أن ألمانيا تعتبر أحدث دولة تضع خطة لكيفية إعادة فتح اقتصادها.

ومن المقرر إعادة فتح المتاجر الصغيرة في ألمانيا أبوابها في 20 أبريل/نيسان المقبل في حالة  قدرتها على تنفيذ إجراءات النظافة الصحية الجيدة، فيما سيتم إعادة فتح المدارس في 4 مايو/آيار، ولكن تم حظر التجمعات الجماعية حتى 31 أغسطس/آب.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد بالأمس إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي الوباء، الذي أصاب أكثر من 639 ألف شخص في الولايات المتحدة فقط.

وبالعودة إلى أوروبا، فمن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر فبراير/شباط الماضي وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7.07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 327.11 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 5646.8 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً مستوى 4413 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 10415.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 1.0874 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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