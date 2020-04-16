الأسهم اليابانية تتراجع في الختام بعد خسائر "وول ستريت"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع رصد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19".

وجاءت خسائر السوق الياباني ليتبع الهبوط المسجل في "وول ستريت" بالأمس، في أعقاب مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة ونتائج أعمال بعض البنوك في الربع الأول من العام الجاري.

ولايزال المستثمرون يترقبون البيانات الاقتصادية العالمية والتي ترصد أثر فيروس كورونا على الاقتصادات وثقة المستهلكين، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الياباني حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و6 مقاطعات أخرى في الأسبوع الماضي.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني نحو 1.3 بالمائة أي بما يعادل 259 نقطة ليغلق عند مستوى 19290.2 نقطة.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.8 بالمائة ليسجل مستوى عند 1422.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 107.79 ين.