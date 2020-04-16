السوق السعودي يستهل تعاملات الخميس متراجعاً بضغط القياديات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الخميس على تراجع متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات على رأسها القياديات.

وبحلول الساعة 10.39 بتوقيت الرياض، تراجع المؤشر العام - تاسي بنسبة 0.93% إلى مستوى 6750.44 نقطة فاقداً نحو 63.23 نقطة.

وجرى التداول على 664 مليون ريال من خلال 34.9 مليون سهم موزعة على 40.9 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم عناية بنسبة 3.86%، وتلاه سهم بوبا العربية بنحو 3.34%، كما ارتفع أداء سهم البحر الأحمر بنسبة 2.64%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم رعاية بنسبة 6.49%، وتلاه سهم أسمنت الشرقية بنسبة 3.44%، كما تراجع أداء سهم الجزيرة بنسبة 3.37%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 2.82 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 51.34 مليون ريال.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 1.11%، كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، وهبط أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 0.79%، فيما كان قطاع التأمين المرتفع الوحيد بنسبة 1.43%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع ملحوظ، ليعاود خسائره، في ظل تراجع شبه جماعي للقطاعات بنسبة 0.89% إلى مستوى 6813 نقطة فاقداً 61 نقطة من قيمته.

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