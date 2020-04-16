مساهمو "رعاية" يقرون توزيع ريالين عن عام 2019

الرياض - مباشر: وافق مساهمو الشركة الوطنية للرعاية الطبية - رعاية، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019م بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل ريالين.

ووفقاً لبيان للشركة اليوم الخميس، على "تداول" بلغ إجمالي التوزيعات نحو 89.7 مليون ريال، وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في 23 أبريل/ نيسان 2020م.

ووافقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة بالإضافة إلى إبراء ذمة المجلس وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، كما أقرت صرف مبلغ 1.9 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019، بنسبة 28.8%، إلى 80.09 مليون ريال، مقابل 62.18 مليون ريال، للعام السابق.

ووافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها في أبريل/نيسان الماضي، على توزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بواقع ريال واحد للسهم.

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