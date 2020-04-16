أخبار عاجلة

قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
تعليق ناري" العامري فاروق"على قضية نادي القرن "مش أحنا الى نروح نقول للاتحاد الدولي احنا نادي القرن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

عجلات Mac Pro من آبل أغلى من iPhone SE

Print
عجلات Mac Pro من آبل أغلى من iPhone SE عجلات Mac Pro من آبل أغلى من iPhone SE

بدأت شركة آبل ببيع طقم عجلات أحدث جهاز (ماك برو) Mac Pro، وفي حال كنت تعتقد أن جهاز (iPhone SE) الجديد المنخفض التكلفة هو علامة على أن شركة كوبرتينو تحاول التوفير، فيجب عليك التفكير مرة أخرى، إذ يبلغ سعر طقم العجلات 699 دولار، ويمنحك أربع عجلات من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكنك تثبيتها مكان الأقدام القياسية.

وعرضت شركة آبل العجلات عندما أعلنت لأول مرة عن جهاز ماك برو العام الماضي، وهي عبارة عن عجلات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول مع شريط من المطاط، ومصممة لتحل محل الأرجل المعدنية القياسية لجهاز سطح المكتب، مما يجعل من السهل نقله في الاستوديو أو المكتب.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمكن فيها لمستخدمي ماك برو الحصول على عجلات، لكنها المرة الأولى التي يتم تقديمها كملحق مستقل، بحيث جعلتها الشركة اختيارية كبديل للأقدام العادية أثناء طلب جهاز ماك برو الجديد بعدما وصل حاسب سطح المكتب إلى رفوف المتاجر في أواخر العام الماضي.

ويجب أن تدرك أن عجلات ماك برو تكون أرخص عند شرائها كجزء من الجهاز، إذ إن سعرها يبلغ 400 دولار عند شرائها بهذه الطريقة.

وتبيع شركة آبل لأول مرة طقم أقدام معدنية لحاسب ماك برو مقابل 299 دولار، بحيث تحصل على أربعة أقدام من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكنك تثبيتها على الجهاز لتحسين الاستقرار، وفي حال اختار المستخدم الحصول على عجلات عند شراء الحاسب لأول مرة، فلن يحصل على طقم الأقدام، بل يجب عليه شرائها بشكل منفصل.

ومن الواضح أن هذه الملحقات ليست رخيصة، إذ يمكنك الحصول على هاتف آيفون الجديد (iPhone SE) وتوفير نحو 200 دولار بدلًا من شراء طقم العجلات، ومع ذلك، فإن الحديث هنا عن جمهورين مختلفين تمامًا، حيث يبدأ سعر جهاز ماك برو من 6 آلاف دولار، وقد يصل سعره إلى 53 ألف دولار لأعلى المواصفات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

شبكة عيون الإخبارية