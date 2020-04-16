إنستاجرام تحسن من إمكانات الملصقات في القصص

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام اليوم الأربعاء أنه أصبح بإمكان حسابات الأنشطة التجارية، وحسابات منشئي المحتوى تضمين الملصقات في قصصهم لتوجيه الناس إلى موقع ويب حيث يمكنهم طلب توصيل الطعام، أو شراء بطاقات الهدايا.

وسيؤدي النقر على الملصق إلى جلب الأشخاص إلى موقع ويب حيث يمكنهم إكمال طلبهم. ويمكن للأنشطة التجارية أيضًا تضمين الملصقات التي ترتبط بجمع التبرعات التي أُنشئت في شبكة فيسبوك. ويمكن إضافة هذه الملصقات إلى الملفات الشخصية للأنشطة التجارية أيضًا كزر دائم.

وقالت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – إن ملصقات توصيل الطعام وبطاقات الهدايا ستتوفر في الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من اليوم مع وجود خطة لطرحها عالميًا في “الأسابيع المقبلة”. أما ميزة ملصقات جمع التبرعات، فستتوفر “قريبًا”.

ويمكن للمستخدمين الذين يرون القصص مشاركة الملصقات عبر قصصهم الخاصة. وقد تكون هذه الميزة مفيدة للأنشطة التجارية لزيادة الطلب على أعمالها.