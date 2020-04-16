GSMA: مؤتمر MWC سيُعقد في برشلونة حتى 2024

قالت جمعية GSMA التي تستضيف (المؤتمر العالمي للجوال) MWC اليوم الأربعاء: إن المؤتمر، الذي يُعدُّ أكبر تجمُّع سنوي لصناعة الاتصالات في العالم، سيعقد في برشلونة حتى عام 2024؛ ممددةً بذلك عقدها الحالي لمدة عام واحد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة GSMA (جون هوفمان) في بيان: “إنه من خلال التمديد حتى عام 2024، فإننا نظهر التزامنا بنظامنا البيئي وكذلك المدينة المضيفة”. وأضاف: “يسعدنا أن نبلغكم بأننا حصلنا على دعم هائل والتزام مبكر مع العديد من العارضين للمعارض المستقبلية”.

يُشار إلى أن المؤتمر العالمي للجوال MWC – الذي يجذب أكثر من 100,000 شخص إلى برشلونة – كان من أوائل ضحايا قطاع الأعمال بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وذلك عندما أُلغي حدث العام الحالي في شباط/ فبراير حتى مع تأكيدات المسؤولين الصحيين بأنه سيكون من الآمن السيطرة عليه.

وقال مصدر حكومي إقليمي كاتالوني لوكالة رويترز: إن التمديد لمدة عام يتعلق بإلغاء نسخة 2020 من الحدث، ولا علاقة له بالمفاوضات المحتملة بشأن عقد جديد يسمح بإقامة المؤتمر في المدينة الإسبانية بعد عام 2024.

وبعد الإلغاء، دعا كبير المسؤولين الاقتصاديين في حكومة كاتالونيا الإقليمية (بيري أراغونيس) إلى تحالف أقوى بين GSMA والمنطقة، مضيفًا أن إحدى الطرق لفعل ذلك هي أن يُمدد المنظمون وجود MWC في برشلونة إلى ما بعد عام 2023، وهو العام الذي سينتهي فيه العقد.