ساب للتكافل تتوقع تأثر الأقساط المكتتبة بسبب الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة ساب للتكافل عن إمكانية تأثر إجمالي الأقساط المكتتبة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقعت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، تأثر مبيعات الوثائق التأمينية والذي يؤثر على إجمالي الأقساط المكتتبة.

وقالت "ساب للتكافل"، إنه في ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي.

وأكدت، أنها تقوم حالياً بمتابعة عن كثب المستجدات بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع نسبته 1.5%، لمستوى 14.18 ريالا.

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