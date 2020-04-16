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مساهمو "جبسكو" يقرون توزيعات أرباح عن عام 2019

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مساهمو "جبسكو" يقرون توزيعات أرباح عن عام 2019 مساهمو "جبسكو" يقرون توزيعات أرباح عن عام 2019

الرياض - مباشر: وافق مساهمو لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019 بنسبة 3.5% أو ما يعادل 35 هللة.

وبحسب بيان الشركة، اليوم الخميس عبر "تداول"، يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية نحو 11.083 مليون ريال.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 4 رمضان 1441 هجري الموافق 27 أبريل/ نيسان 2020.

كما وافق المجلس على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.800 مليون ريال بواقع مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأعلنت الشركة أمس الاثنين عن انخفاض صافي أرباحها بنحو 5.4% خلال عام 2019 على أساس سنوي إلى 10.91 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 11.53 مليون ريال في 2018.

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