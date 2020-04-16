السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 10% خلال فبراير لأعلى مستوياتها

الرياض ـ السيد جمال: واصلت المملكة العربية السعودية رفع استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير/ شباط 2020 للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفعت حيازة المملكة من السندات، وفقاً للبيانات الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية، بنحو 10% مقارنة مع قيمتها بنهاية شهر فبراير/ شباط 2019، بزيادة قيمتها 16.8 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حيازة السعودية من السندات 184.4 مليار دولار (متخطية أعلى مستوى سابق في أغسطس/ آب الماضي والبالغة 183.8 مليار دولار)، مقارنة مع 167.6 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2019.

واستمرت المملكة في رفع استثماراتها بالسندات الأمريكية بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، زادت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية 0.8% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، والبالغة خلاله 182.9 مليار دولار، بزيادة قيمتها 1.5 مليار دولار.

وحلت السعودية في المرتبة الـ12 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية بنهاية فبراير/ شباط 2020، التي تصدرتها اليابان باستثمارات 1268.3 مليار دولار (1.268 تريليون دولار)، يليها الصين بـ 1092.3 مليار دولار (1.092 تريليون دولار).

وعربياً، جاءت السعودية في المقدمة؛ يليها الكويت باستثمارات في السندات الأمريكية بقيمة 43.6 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 37.3 مليار دولار.

وارتفع إجمالي السندات الأمريكية بنهاية فبراير/ شباط 2020 بنحو 10.8% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 692.2 مليار دولار؛ لتصل إلى 7066.7 مليار دولار (7.067 تريليون دولار)، مقارنة مع 6374.5 مليار دولار (6.375 تريليون دولار) في الشهر المماثل من 2019.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني، واصلت المملكة العربية السعودية رفع استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها في 5 أشهر.

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