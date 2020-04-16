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"زجاج" تؤكد تأثر أعمالها سلباً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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"زجاج" تؤكد تأثر أعمالها سلباً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا "زجاج" تؤكد تأثر أعمالها سلباً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الرياض- مباشر: قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، إن أعمالها تأثرت سلباً نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية خاصة، وباقي الدول بصفة عامة للحد من انتشار المستجد.

وأضافت في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أن تلك الإجراءات حدت من قدرتها على العمل بصورة طبيعية بسبب منع أو تقييد حركة التنقل، وتوقف بعض الأنشطة المرتبطة بأسواق الشركة وعملائها.

وأشارت إلى أن بعض خطوط الإنتاج لا تزال تعمل لتلبية الطلبات السابقة وتسليمها إلى عملائها.

وأوضحت أنها تعمل حالياً على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة والتدابير الوقائية الضرورية للحد من تلك الآثار.

وتابعت: "نظراً لصعوبة التنبؤ بطبيعة تلك الإجراءات والفترة الزمنية لاستمرارها مستقبلاً، فإنه يصعب على الشركة تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن".

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