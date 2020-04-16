الأردن يرسل شحنة من عقار الكلوروكين إلى تونس

جى بي سي نيوز :- أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم البلاد شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن، لاستعماله في علاج المصابين بفيروس كورونا.
وأضافت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء إثر مكالمة هاتفية أجراها رئيس الدولة قيس سعيد مع الملك عبد الله الثاني.
والكلوروكين قد شاع استخدامه منذ أكثر من نصف قرن في العالم لمعالجة الملاريا وبعض الأمراض المعدية الأخرى مثل مرض "لايم".
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency)
تسلّمت تونس شحنة من دواء الكلوروكين هبة من المملكة الأردنية الهاشمية في إطار دعم جهود مكافحة و علاج فيروس #كوفيد19 و تأكيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين وذلك إثر المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الدولة #قيس_سعيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. #TnPR pic.twitter.com/oTfC9ShppE— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) April 14, 2020