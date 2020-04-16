الأردن يرسل شحنة من عقار الكلوروكين إلى تونس

جى بي سي نيوز :- أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم البلاد شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن، لاستعماله في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء إثر مكالمة هاتفية أجراها رئيس الدولة قيس سعيد مع الملك عبد الله الثاني.

والكلوروكين قد شاع استخدامه منذ أكثر من نصف قرن في العالم لمعالجة الملاريا وبعض الأمراض المعدية الأخرى مثل مرض "لايم".