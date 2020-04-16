مساهمو بنك الجزيرة يوافقون على توزيعات أرباح النصف الثاني من 2019

الرياض - مباشر: وافق مساهمو بنك الجزيرة في اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، المنعقدة بوسائل التقنية الحديثة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بإجمالي قدره 246 مليون ريال بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.3 ريال للسهم الواحد بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وقال البنك في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من 5 مايو/ أيَّار 2020.

ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة.

وكشفت البيانات المالية، للبنك خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 162%، إلى 991 مليون ريال، مقابل 378.3 مليون ريال للعام 2018.

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