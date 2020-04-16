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"المجموعة السعودية" توزع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020

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"المجموعة السعودية" توزع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020 "المجموعة السعودية" توزع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020

الرياض - مباشر: كشفت شركة المجموعة للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية عن النصف الأول للعام 2020م، بواقع 0.5 ريال للسهم.

وقالت المجموعة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 225 مليون ريال، لعدد 450 مليون سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الثلاثاء 9 - 30 يونيو/ حزيران 2020م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي بيان منفصل، كشفت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الخميس، عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة مساء أمس، على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها 675 مليون ريال عن العام المالي 2019م، بواقع 1.5 ريال لكل سهم، أي ما نسبته 15% من رأس المال.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2020م.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، بالإضافة إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أظهرت النتائج المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي انخفاضاً في صافي أرباحها خلال عام 2019 بنسبة 30%، إلى نحو 605 ملايين ريال، مقابل 865 مليون ريال عن السنة المالية 2018.

ترشيحات:

"المجموعة السعودية" توزع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020 

مجلس إدارة "المجموعة السعودية" يقر توزيعات أرباح النصف الثاني 2019

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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