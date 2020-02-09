"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

الرياض – مباشر: نشرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، اليوم الأحد، القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف المعدلة، ولائحة إقراض الأوراق المالية المعدلة لاستطلاع ‏آراء المهتمين والمعنيين بالسوق.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إنه تم نشر القواعد واللائحة حرصاً على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حول القواعد المنظمة للسوق.

وأضافت "تداول"، أن مشروع تعديل القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية يأتي لتطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية؛ وذلك لتوفير مناخ محفز ومنافس وذو موثوقية عالية بما يحقق رؤى السوق ومركز الإيداع وأهدافهما وتوجهاتهما.

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