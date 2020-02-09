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توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

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توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة لصناعة الورق عن قيامها بتوقيع عقد ببيع شركاتها التابعة في المغرب وهي الشركة المغربية لتحويل الورق والمملوكة من قبل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي في يناير/ كانون الأول من عام 2019.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول" نشر اليوم الأحد، أن هذا التوضيح جاء بناء على تلقيها  العديد من الاستفسارات من مساهمي الشركة بشأن بيع الشركة لإحدى شركاتها التابعة في المملكة المغربية.

ونوهت إلى أن الشركة محل التساؤل هي الشركة المغربية لتحويل الورق والمملوكة من قبل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي التي تملكها الشركة السعودية لصناعة الورق. 

وأشار بيان الشركة إلى أنه لم يتم تسليم الشركة المبلغ المتفق عليه لعملية البيع في ظل نقل ملكية الشركة.

وأوضحت الشركة أنها  قامت بالحجز التحفظي على المصنع وتم رفع دعوى تتمثل في طلب بطلان البيع ووقف الإجراءات وما زال الإجراء قيد المتابعة.

ولفتت الشركة إلى أن توقيع الوعد بالبيع تم كجزء من استراتيجية الشركة للتخارج من الأصول غير العاملة والاستفادة من المتحصلات النقدية لتأمين شراء المواد الخام وتشغيل مصانع الشركة في المملكة العربية السعودية بكامل طاقتها الإنتاجية.

 ولفتت الشركة في البيان أن مبلغ البيع لا يتجاوز 10 بالمائة من صافي أصول الشركة ككل أثناء إبرام التعاقد.

كما أكدت على أن مجلس إدارة الشركة لن يتوانى في الحفاظ على الشركة وحقوق مساهميها، مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات قانونية لاحقة بهذا الشأن.

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