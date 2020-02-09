"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية "مجموعة السريع"، اليوم الأحد، نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن اجمالي عدد الأسهم المكتتب بها بلغ 9.33 مليون سهما من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة البالغة 11.27 مليون سهما.

وأضافت "مجموعة السريع"، أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغ 93.31 مليون ريال، بنسبة تغطية بلغت 82.83 بالمائة من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة.

وبدأت فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة لزيادة رأسمال مجموعة السريع، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، من 65.5 مليون ريال إلى 178.16 مليون ريال.

ولفتت الشركة، إلى أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وبينت، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وأكدت "مجموعة السريع"، على أنه في حال وجود أسهم غير مشتراه من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهدي التغطية الذين سيقومون بشرائها بسعر الطرح

ووفقا لبيان الشركة، تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب بها والبالغة 1.93 مليون سهما يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر اليوم التالي الموافق 12 فبراير/ شباط الجاري.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.43 بالمائة، لمستوى 18.70 ريالا.

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