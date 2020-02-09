مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الأحد، بزيادة المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية من 75 مليون ريال إلى 90 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد ، أن ذلك جاء بناء على الدراسات التي أجريت مشيرة الى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الخصوص.

كان مجلس ادارة الشركة قد أوصى في 4 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 75 مليون ريال.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة نحو 15 مليون ريال موزعين على 1.50 مليون سهم.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد أقرت تخفيض رأس المال بنسبة 92.35 بالمائة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال، وتم تخفيض رأس المال من 196 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال.

وبينت الشركة أن تخفيض رأس المال سيكون عن طريق إلغاء 18.1 مليون سهم من أسهم الشركة أي بمعدل تخفيض 92.35 سهم لكل 100 سهم.

كما أشارت الشركة في البيان إلى أن الهدف من الزيادة هو تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مؤخراً بزيادة رأسمال الشركة، بقيمة 75 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتقدمت الشركة، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بملف طلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية؛ وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

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