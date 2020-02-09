استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

الرياض – مباشر: وافق مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) بالتمرير، اليوم الأحد، على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عمر سامي سماره.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن قرار استقالة الرئيس التنفيذي جاءت لظروفه الخاصة، على أن يكون أخر يوم عمل هو 29 فبراير/ شباط 2020.

وأضافت "مجوعة الحكير"، أنه تم تكليف العضو المنتدب سامي بن عبدالمحسن الحكير بمهام الرئيس التنفيذي، اعتباراً من تاريخ 29 فبراير/ شباط الجاري؛ حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وحصل سامي بن عبدالمحسن الحكير على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 1990.

وتقلد "الحكير" العديد من المناصب لأكثر من 30 عاما، ويشغل حالياً عضوية مجالس إدارات ولجان عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة.

ويشغل سامي الحكير منصب العضو المنتدب للشركة منذ تاريخ 9 يونيو/ حزيران 2012 وحتى تاريخه، وأيضاً كان يشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.22 بالمائة، لمستوى 18.04 ريالا.

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