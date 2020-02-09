24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

الرياض – مباشر: أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية عن موعد المزاد الـ12 من مزادات التركة العقارية.

وقالت شركة إتقان العقارية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه تقرر انعقاد المزاد الـ12 من تركة الشيخ صالح الراجحي يوم الاثنين الموافق 24 فبراير/ شباط 2020.

وأضافت "إتقان"، أن المزاد الـ12 من مزادات التركة العقارية للشيخ صالح الراجحي سيكون على 4 عقارات في مدينة الرياض، يبلغ إجمالي مساحاتها 2.4 مليون متر مربع.

ويضم المزاد أرض العوصا الأولى، وأرض العوصا الثانية، وأرض النرجس التجارية، فضلاً عن أرض التنظيم السكنية.

وتم المزاد الـ 11 على تركة الشيخ صالح الراجحي، في 18 يونيو/ حزيران 2019، ببيع مول الرياض جاليري، بقيمة إجمالية بلغت 976.5 مليون ريالا، شاملاً قيمة ضريبة القيمة المضافة.

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