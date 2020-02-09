قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، انخفاض جماعي لقيمة ملكية الأسهم التابعة للمستثمرين الأجانب والسعوديين والخليجيين بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 6 فبراير/ شباط 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، تراجعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـالأسبوع السابق بقيمة 6 مليارات ريال، مقابل انخفاض قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين المحللين بواقع 187.88 مليار ريال، وبنحو مليار ريال للخليجين.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 187.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي (تمثل 2.19 بالمائة من الأسهم المصدرة)، مقابل 193.5 مليار ريال (تعادل 2.21 بالمائة من الأسهم المصدرة) في الأسبوع السابق المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستقرت نسبة ملكية الأجانب عند 12.38 بالمائة من إجمالي الأسهم الحرة.

وانخفضت قيمة الأسهم للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بقيمة 2.35 مليار ريال، وبواقع 4.74 مليار ريال للمستثمرين المؤهلين.

وبالمثل، هبطت ملكية المستثمرين السعوديين إلى 97.30 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 85.10 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع الماضي، إلى 97.28 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 85.10 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 8.323 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير/ شباط الحالي، مقارنة بملكيتهم البالغة 8.511 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وتراجعت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين إلى 43.17 مليار ريال، مقابل 44.18 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستقرت نسبة ملكية الخليجيين من الأسهم المصدرة عند 0.5 بالمائة و2.52 بالمائة من الأسهم الحرة في الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 194.89 مليار ريال بالأسبوع الماضي؛ إلى 8.554 تريليون ريال، مقارنة بـ 8.749 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

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