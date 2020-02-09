السوق السعودي يتراجع 1.25% مسجلاً أدنى مستوياته في 46 جلسة

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، متاثراً بهبوط قطاع المواد الأساسية والبنوك.

وبالختام تراجع المؤشر العام بنسبة 1.25 بالمائة ليغلق دون مستويات الـ 8 آلاف نقطة فاقداً 100.57 نقطة بوصوله لمستوى 7952.52 نقطة وهو أدنى للمؤشر العام منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ليهبط لأدنى مستوياته في 46 جلسة.

وشهدت التداولات تراجعاً بالمقارنة مع جلسة الخميس الماضي، وتم التداول على 152.183 مليون سهم مقابل 171.715 مليون سهم وبقيمة 3.928 مليار ريال مقارنة بـ4.175 مليار ريال في جلسة الخميس.

وتراجع أكثر من 161 سهما تصدرهم أسمنت حائل بنسبة 5.58 بالمائة، وتلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.53 بالمائة، كما انخفض أداء سهم أسمنت أم القرى بنسبة 4.83 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء 30 سهماً تصدرهم فيبكو بنسبة 6.6 بالمائة، والجوف بنسبة 5.57 بالمائة، والحمادي بنسبة 4.09 بالمائة.

وكان سهم أرامكو السعودية الأنشط على كافة الأصعدة بنحو 589.636 مليون ريال، من خلال 17.707 مليون سهم موزعين على 15.66 ألف صفقة.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.04 بالمائة متصدراً التراجعات، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 1.72 بالمائة، كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 1.20 بالمائة.

وفي المقابل تصدر الارتفاعات قطاع الطاقة بنسبة 1.39 بالمائة.

وعلى صعيد أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.35 بالمائة إلى مستوى 6970.91 نقطة ليربح نحو 24.08 نقطة من خلال صعود سهم العمران بنسبة 2 بالمائة،كما ارتفع أداء سهم بحر العرب بنسبة 0.73 بالمائة، والصمعاني بنسبة 0.48 بالمائة.

وفي المقابل تراجع سهم التطويرية الغذائية بنسبة 0.29 بالمائة.

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