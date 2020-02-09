طرح مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالسوق السعودي (سؤال وجواب)

الرياض- مباشر: يشهد سوق الأسهم السعودية- تداول، غداً الاثنين، بداية طرح شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الطرح الأول خلال عام 2020، والطرح يأتي بعد طرح عملاق النفط أرامكو السعودية نهاية العام الماضي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأسئلة المتعلقة بالطرح كالتالي:

ما النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة؟

قررت المجموعة طرح 15 بالمائة من إجمالي أسهمها في سوق الأسهم السعودية- تداول.

كم يبلغ عدد أسهم الطرح وفقا للنسبة المعلن عنها؟

يصل عدد أسهم "سليمان الحبيب" المقرر طرحها بالبورصة السعودية 52.5 مليون سهما.

إجمالي رأسمال الشركة كم يبلغ، وعدد الأسهم؟

يبلغ رأسمال شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.5 مليار ريال، موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

متى تبدأ فترة الاكتتاب؟

وفقا لنشرة الإصدار، فإن التاريخ المتوقع لبداية فترة الاكتتاب هو غدا الاثنين الموافق 10 فبراير/ شباط 2020، ويكون ذلك للجهات المشاركة.

على أن تكون نهاية الاكتتاب في 19 من الشهر ذاته.

كم عدد أسهم الطرح للجهات المشاركة؟

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعليا في عملية بناء سجل الأوامر 52.5 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 100 بالمائة من إجمالي أسهم الطرح.

ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

هل يمكن تخفيض نسبة الأسهم المخصصة للجهات المشاركة؟

وفقا لنشرة الإصدار فإنه يحق لمدير الاكتتاب (الرياض المالية) في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 47.5 مليون سهم عادي لتمثل ما نسبته 90 بالمائة من إجمالي أسهم الطرح.

وماذا عن سعر الاكتتاب؟

من المقرر الإعلان عن سعر الاكتتاب يوم 20 فبراير/ شباط الجاري.

وبالنسبة لاكتتاب الأفراد؟

وفقا لنشرة الإصدار، من المقرر بدء اكتتاب الأفراد في 26 فبراير/ شباط الحالي، وينتهي في 3 مارس/ آذار المقبل.

هل يحقق للخليجيين المشاركة باكتتاب الأفراد؟

تضم الشريحة الثانية من الاكتتاب الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي.

وتشمل شريحة الأفراد كذلك المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، وسيخصص لشريحة الأفراد 5.25 مليون سهم بحد أقصى، بما يعادل 10 بالمائة من إجمالي أسهم الطرح.

كم يصل الحد الأدنى للاكتتاب؟

يصل الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة لجهات المشاركة 100 ألف سهم، و10 أسهم للمكتتبين الأفراد.

وهل هناك حد أعلى للاكتتاب بالأسهم؟

نعم.. هناك حد أعلى للاكتتاب بالنسبة للجهات المشاركة؛ ويبلغ 17.499 مليون سهم، و500 ألف سهم للأفراد.

من يدير عملية الاكتتاب؟

عينت "سليمان الحبيب" شركتي الرياض المالية وجدوى للاستثمار كمستشارين ماليين ومتعهدين للتغطية، فيما تم تعيينهم كذلك إلى جانب المجموعة المالية هيرمس السعودية كمدير سجل اكتتاب المؤسسات، على أن تشغل الرياض المالية مدير الاكتتاب.

كم تصل فترة الطرح؟

تصل فترة الطرح 7 أيام؛ تبدأ من 26 فبراير/ شباط 2020، وتنتهي في 3 مارس/ آذار المقبل.

هل تم تحديد موعد تخصيص الأسهم؟

موعد التخصيص النهائي للأسهم وإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين، سيكون في تاريخ 9 مارس/ آذار 2020.

كم يصل الحد الأدنى للتخصيص للمكتتبين الأفراد؟

الحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، و500 ألف سهم كحد أعلى، وحال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 525 ألف مكتتب، لا تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص، على أن يتم وفقا لما تحدده الشركة والمستشار المالي.

متى يبدأ تداول سهم الشركة في السوق السعودية؟

يتوقع بدء تداول الأسهم بعد أن تنفيذ جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات القانونية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول).

ماذا عن توزيعات الشركة النقدية؟

بلغت قيمة الأرباح النقدية الموزعة بالشركة 1.8 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتم توزيع 210 ملايين ريال في فترة الـ3 أشهر المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019.

هل تخطط الشركة حاليا لاستثمارات جديدة، وما قيمتها؟

نعم.. تخطط الشركة لضخ استثمارات في 3 مشاريع جديدة (مستشفى جنوب غرب جدة، ومستشفى شمال الرياض، ومستشفى شمال جدة) بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 مليارات ريال.

بدأ العمل بأول مشروعين في 2019 والثالث سيبدأ العمل فيه خلال عام 2021، على يبدأ تشغيل المشاريع الجديدة بين عامي 2023 و2024.

إعداد - السيد جمال

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