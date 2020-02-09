"تداول": 462 مليون ريال مشتريات صافية للأجانب الأسبوع الماضي

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول تحول تعاملات المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو الشراء بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما اتجه السعوديون والخليجيون نحو البيع.

ووفقا لبيانات "تداول"، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 462.02 مليون ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات صافية للسعوديين والخليجيين بواقع 90.45 مليون ريال و371.57 مليون ريال على التوالي.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شراء إجمالية بقيمة 2.11 مليار ريال تمثل 10.94 بالمائة من مشتريات السوق الإجمالية في الأسبوع الماضي، مقارنة بعمليات بيعية إجمالية بلغت 1.65 مليار ريال تعادل 8.55 بالمائة من مبيعات السوق.

وفي المقابل، نفذ السعوديون عمليات شراء إجمالية بقيمة 16.88 مليار ريال تشكل 87.62 بالمائة من مشتريات الأسهم السعودية بالسوق الرئيسي- تسي في الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 16.97 مليار ريال، تمثل 88.09 بالمائة من إجمالي البيع.

وبالنسبة للخليجيين، بلغت مشترياتهم الإجمالية خلال الأسبوع الماضي 277.04 مليون ريال تشكل 1.44 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء، مقابل مبيعات وصلت قيمتها إلى 648.61 مليون ريال تعادل 3.37 بالمائة من مبيعات السوق في الأسبوع المنتهي 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي على تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.35 بالمائة ليفقد 193.5 نقطة ليهوي به لمستوى 8053.09 نقطة.

وخلال الأسبوع السابق، أظهرت بيانات "تداول" سيطرة عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين السعوديين خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما خالف الأجانب والخليجيون الاتجاه.

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