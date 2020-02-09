"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران"

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمة "برق" في منطقة نجران؛ وبدء استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام فقط، عن طريق منصة بلدي لأمانة المنطقة.

وبحسب بيان نشر اليوم الأحد أن خدمة "برق"، تعتبر جزءاً من خطة الشركة لتحسين خدمات المشتركين وتطويرها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة بدون الحاجة إلى تقديم طلب في مكاتب الشركة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذه الخدمة، التي سبق أن أطلقتها قبل أيام قليلة في الحدود الشمالية والجوف، تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين.

ويسهم هذا الإجراء في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، علماً أن النجاح الذي حققته خدمة "برق" حتى الآن، ساهم في حصول المملكة العربية السعودية على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادرة من مجموعة البنك الدولي.

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