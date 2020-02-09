مجموعة شويري تختار جيه دبليو بلاير لخدمة إعلانات الفيديو المعروضة ضمن المواد النصية

وقّعت شركة "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" ("دي إم إس")، وهي الذراع الرقمي التابع لمجموعة "شويري"، مؤخراً اتفاقية مع "جيه دبليو بلاير"، شركة تكنولوجيا الفيديو المستقلة الرائدة، لتقديم خدمة إعلانات الفيديو المعروضة ضمن المواد النصية عبر جميع المواقع الإلكترونية الناشرة الشريكة لمجموعة "شويري" في الشرق الأوسط. وستتيح الشراكة الجديدة لمجموعة "شويري" و"دي إم إس" قدرة أكبر على توليد الدخل من إعلانات الفيديو المعروضة ضمن المواد النصية.

وقّعت شركة "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" ("دي إم إس")، وهي الذراع الرقمي التابع لمجموعة "شويري"، مؤخراً اتفاقية مع "جيه دبليو بلاير"، شركة تكنولوجيا الفيديو المستقلة الرائدة، لتقديم خدمة إعلانات الفيديو المعروضة ضمن المواد النصية عبر جميع المواقع الإلكترونية الناشرة الشريكة لمجموعة "شويري" في الشرق الأوسط. وستتيح الشراكة الجديدة لمجموعة "شويري" و"دي إم إس" قدرة أكبر على توليد الدخل من إعلانات الفيديو المعروضة ضمن المواد النصية.