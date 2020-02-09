تداول: 5 صفقات خاصة بسوق الصكوك والسندات بـ695.6 مليون ريال

الرياض- مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية- تداول، اليوم الأحد، تنفيذ 5 صفقات خاصة في سوق الصكوك والسندات بقيمة إجمالية تجاوزت 695.615 مليون ريال.

والصفقات الخاصة تعتبر هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

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