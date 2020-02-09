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رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

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رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

جى بي سي نيوز  :- وصل مساء الجمعة إلى عمّان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

ووصل صباغ إلى أراضي المملكة براً عبر معبر (نصيب - جابر) على رأس وفد برلماني للمشاركة في الاجتماع الطارئ الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد السبت في الأردن، وكان في استقباله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد اللوزي.

ويحمل الاجتماع الطارىء عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة”.

وقال صباغ في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى عمان:”حضرنا تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة للمشاركة في المؤتمر للوقوف في وجه “صفقة القرن” والمشاريع القديمة الجديدة التي يراد منها إنهاء القضية الفلسطينية ونأمل أن تنتج عن المؤتمر قرارات تسهم في دعم القضية الفلسطينية والأمة العربية بشكل عام”.

ويشارك في الاجتماع ممثلو عشرين برلماناً عربياً بينهم 16 رئيس برلمان لبحث المستجدات في المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وتوحيد المواقف بشأن خطة الرئيس الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية المسماة “صفقة القرن”.

جي بي سي نيوز

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